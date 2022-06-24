mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Башкирия получит 4,8 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры в Уфе и Нефтекамске

24 июня 03:40
Фото: 1MI
Средства региону были выделены из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Башкирия получит 4,8 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры в Уфе и Нефтекамске.

Так, по информации пресс-службы главы РБ, средства выделит федеральная казна в качестве бюджетного кредитования. Соответствующую заявку на 19,6 миллиарда рублей представил правительству России Радий Хабиров.

Подчеркивается, что кредит на 14,8 миллиарда рублей был одобрен уже в прошлом году, а ещё 4,8 миллиарда, по словам Хабирова, не обходимы на дополнительные объекты — реконструкция моста через реку Белую.

Кроме того, на указанные. Недоставки планируют построить школы в микрорайоне Кузнецовское затон, реконструировать очистные сооружения в Нефтекамске.

Так, правительство России одобрило заявку на предоставление дополнительного финансирования в размере 4,8 миллиарда рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48