В Уфе штрафовать за парковку на газонах будут «Ангелы»

По словам председателя госкомюстиции Башкирии Владимир штраф за парковку на газонах и других несанкционированных местах для автомобилистов составляет от 1 до 2 тысяч рублей, повторное нарушение влечет за собой штраф от 3 до 4 тысяч. Штраф для должностных лиц составляет от 5 до 10 тысяч рублей и от 15 до 20 тысяч. Наиболее высокие штрафы для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей и от 35 до 50 тысяч рублей.