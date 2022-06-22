Башкирия выделит до 1 млрд рублей на интеллектуальную транспортную систему в Уфе

Реализовать проект необходимо до конца 2024 года. В техническом задании предусмотрена установка двух метеостанций — на Оренбургском тракте в районе села Зубово и на Затонском шоссе. За три года в Уфе планируется модернизировать 140 светофоров: в 2022 году — 5, в 2023 — 51, в 2024 — 39. Кроме того, за это же время на улицах города установят 53 детектора транспортного потока, а в 2024 году — разместят 70 камер подсистемы видеонаблюдения.