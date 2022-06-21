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В Уфе предложили показательно выселять злостных неплательщиков за «коммуналку»

21 июня 12:11
Фото: Мария Грехова / 1MI
Заявления были озвучены 21 июня в ходе конференции в городской мэрии

Руководитель городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов предложил показательно выселять в Уфе злостных неплательщиков, транслируя это по телевидению.

«Я бы не торопился так», — отреагировал на это мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников озвучил инициативу о том, чтобы сотрудники соответствующих ведомств чаще наносили визиты налогоплательщикам по вопросам оплаты коммунальных услуг. Чиновник также выступил с предложением чаще проверять счетчики на жилплощади налогоплательщиков.

Директор БашРТС Тимофей Дубровский уверен, что доступ в квартиры к неплательщикам повлияет на собираемость платы за отопление и восстановит справедливость — добросовестным плательщикам, по его словам, не придется платить за своих горе-соседей.

Отметим, что ранее министр ЖКХ республики Алан Марзаев озвучил стоимость проведения подготовительных работ к началу отопительного сезона. О том, на что будут направлены 5,5 миллиарда рублей руководитель ведомства высказался в ходе оперативного совещания в правительстве Башкортостана.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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