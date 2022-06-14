В Башкирии на подготовку к отопительному сезону потратят свыше 5,5 миллиарда рублей

О том, на что будут направлены денежные средства, сообщил 14 июня в ходе оперативного совещания в правительстве республики министр ЖКХ Алан Марзаев

В Башкирии 5,5 миллиарда рублей будет направлено на подготовительные мероприятия к грядущему отопительному сезону. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил министр ЖКХ Алан Марзаев. Сообщается, что данная сумма будет направлена на ремонт 16 тысяч км водопроводных сетей и 4 тысяч км тепловых сетей, а также осуществить подготовку 1,6 тысяч котельных. Министр ЖКХ также отметил, что готовность к отопительному сезону в республике на данный составляет порядка 32%, добавив, что уже началось проведение гидравлических испытаний и проведение ремонтных работ трубопроводов. Напомним, ранее стало известно, уфимцам придётся выплатить переплату БашРТС. Речь идет о переплате за декабрь 2020 года, когда размер оплаты отопительных услуг возмутил жителей города настолько, что извинения за неё пришлось принести самому главе региона Радию Хабирову. Mkset обратился к эксперту по ЖКХ Вадиму Беляеву с просьбой прокомментировать данную ситуацию. По его мнению, ответственность полностью возлагается на плечи того, кто занимался начислением сумм, а также рекомендовал гражданам обратиться в суд.

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