СКФУ запустил проект «PRO русский» на Ближнем Востоке

Как пишет издание newstracker.ru, в столице Ирана была запущена работа площадки «PRO русский» в формате литературного кафе. Мероприятие по открытию было организовано СКФУ вместе с Россотрудничеством и стало первым в цикле «PRO русский». По словам ректора Северо-Кавказского федерального университета Дмитрия Беспалова, в первом мероприятии в Тегеране приняли участие более ста человек. Глава образовательного учреждения отметил, что ученые СКФУ разработали уникальный лингвокультурный компонент, который поможет обучающимся легко и быстро выучить фразы, которые позволят свободно общаться в малых группах.