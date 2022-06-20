Прокуратура Башкирии обратилась в суд из-за действий администрации Стерлитамака

Республиканская прокуратура намерена оспорить в суде решение стерлитамакских чиновников об отказе предоставления жилья двум сиротам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Напомним, двумя неделями ранее Mkset рассказывал о двух девушках-сиротах из Стерлитамака, которым местные власти отказывают в предоставлении жилья. Свой отказ чиновники мотивировали тем, что у девушек уже есть жилплощадь в местном общежитии. Стоит отметить, что размер жилплощади, которую девушки вынуждены делить с проживающими в общежитиями личностями с низкой социальной ответственностью, составляет от трёх до пяти квадратных метров.
В прокуратуре республики с позицией стерлитамакских чиновников не согласились — отказ сочли неправомерным. По мнению ведомства, при вынесении решения межведомственная комиссия не приняла во внимание тот факт, что доли в жилых помещениях, которые принадлежат сиротам, не соответствуют установленным нормам.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать решение комиссии незаконным. Наряду с этим сообщается также, что в адрес главы стерлитамакской администрации вынесли представление, согласно которому мэрия должна предоставить девушкам временное жилье или сдать его в аренду, главное, пригодное для жизни.
Отметим также, что действия администрации Стерлитамака привлекли внимание республиканского СК. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по признакам статьи о халатности, которую те допустили при решении вопроса о предоставлении жилплощади сиротам. Примечательно, что ход дела находится на контроле у главы ведомства Дениса Чернятьева.