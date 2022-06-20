Прокуратура Башкирии обратилась в суд из-за действий администрации Стерлитамака

Напомним, двумя неделями ранее Mkset рассказывал о двух девушках-сиротах из Стерлитамака, которым местные власти отказывают в предоставлении жилья. Свой отказ чиновники мотивировали тем, что у девушек уже есть жилплощадь в местном общежитии. Стоит отметить, что размер жилплощади, которую девушки вынуждены делить с проживающими в общежитиями личностями с низкой социальной ответственностью, составляет от трёх до пяти квадратных метров.