После публикации Mkset СК возбудил дело из-за отказа в жилье сиротам из Стерлитамака

После публикации Mkset СК возбудил дело из-за отказа в жилье сиротам из Стерлитамака
После публикации Mkset СК возбудил дело из-за отказа в жилье сиротам из Стерлитамака
Вчера, 12:57ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Уголовное дело по статье халатность возбуждено в отношении администрации Стерлитамака, сообщили в пресс-службе следкома Башкирии 16 июня.

Менее 10 дней назад, 7 июня Mkset публиковал крик души двух девушек-сирот из Стерлитамака. По словам девушек и их помощника-правозащитника им обоим администрация Стерлитамака отказывала с положенном сиротам по закону жилье от государства из-за наличия у каждой из них по нескольку квадратных метров в общежитии, которое в тоже время находится в поистине ужасающем состоянии.

Теперь же, после публикации Mkset и повсеместной шумихи, которую девушки вместе с правозащитником также подняли в соцсетях, делом занялись правоохранительные органы. Так по сообщению пресс-службы следственного комитета по Башкирии уголовное дело по статье халатность, а точнее по ее признакам, уже возбуждено из-за непредоставления жилья детям-сиротам.

Следствие полагает, что девушкам с 2020 года неправомерно отказывали в постановке их на очередь на получение льготного, а точнее безвозмездного жилья от государства. В данный момент правоохранители проводят необходимые следственные действия, устанавливают все обстоятельства странной истории, проводят допросы сотрудников администрации Стерлитамака, а также исследуют условия проживания девушек, которые, как можно заметить в предыдущей заметке, достойны отдельного внимания. Кроме того ход расследования контролирует Денис Чернятьев, руководитель следственного управления Башкирии.

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