После публикации Mkset СК возбудил дело из-за отказа в жилье сиротам из Стерлитамака

Менее 10 дней назад, 7 июня Mkset публиковал крик души двух девушек-сирот из Стерлитамака. По словам девушек и их помощника-правозащитника им обоим администрация Стерлитамака отказывала с положенном сиротам по закону жилье от государства из-за наличия у каждой из них по нескольку квадратных метров в общежитии, которое в тоже время находится в поистине ужасающем состоянии.