Опрос жителей Башкирии о спецоперации на Украине обойдется в 800 тысяч рублей

В Башкирии в ближайшее время с помощью стандартизированного интервью выяснят отношение населения республики к специальной военной операции на Украине. Также в поле зрения исследователей попадет оценка уровня доверия граждан как к высшей федеральной власти, так и к местным властям, от президента до местных администраций городов и районов.