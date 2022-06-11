Завтра 12 июня в Уфе перекроют улицы в центре и часть улицы Жукова в Сипайлово

Пешеходной станет улица Ленина на отрезке от улицы Пушкина до Коммунистической, что касается улицы Пушкина, то и она будет перекрыта на участке От Советской до Театральной улицы. Перекрыт будет и участок Коммунистической, от Ленина до Мустая Карима. Улица же Мустая Карима будет перекрыта на отрезке от Коммунистической до Чернышевского. На схеме перекрытие движения в центре Уфы выглядит так: