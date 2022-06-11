Путин подписал указ о назначении девяти судей в Башкирии, включая Верховный суд

Вчера 10 июня были назначены президентом множество федеральных судей по всей России, 9 из которых были назначены на должности судей разного уровня, от райсудов как Уфы, так и районных райсудов до Верховного суда, в республике Башкортостан. Так судьей Верховного суда Башкирии на шесть лет указом президента назначена Елена Оленичева. Ранее она работала в Советском райсуде города Уфы.