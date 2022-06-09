Владимир Литвиненко предлагает отказаться от пережитков либеральной экономики

Как пишет rg.ru ссылкой на мнение Литвиненко, правительство должно разработать прозрачные нормативы и требования, выгодные всем участникам рынка, как государству, так и бизнесу. И нужно организовать надзор за тем, чтобы их исполняли. Но делать это нужно путем рыночных механизмов регулирования, а государство не должно быть участником самого производства. В итоге использование сырьевых и интеллектуальных ресурсов для противостояния угрозам извне станет максимально эффективным.