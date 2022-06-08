«Пробираемся к домам»: жители села в 20 км от Уфы показали грязную кашу вместо дороги

К обращению Дмитрия Хабарова прикреплено немало весьма зрелищных кадров — густая грязная каша вместо дороги и измерение глубины ям с помощью линейки, которые достигают 17 сантиметров. Сетует Хабаров и на то, что живут в селе по большей части семьи с детьми, в том числе и с новорожденными. А по такой дороге, по словам заявителя, не может приехать «ни скорая помощь, ни электрики, ни пожарные».