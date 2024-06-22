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Собчак выдала инсайд про уроженца Уфы

Собчак выдала инсайд про уроженца Уфы

22 июня 2024, 07:19
Фото: global-kazan.ru и Ксения Собчак
Бывшая светская львица, кандидат в президенты и блогер прочит ему место в «Сколково», говорит Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Ксения Собчак прочит уроженцу Уфы Руслану Шагалееву карьерный рост. По информации блогера мужчина в скором времени должен возглавить центр инноваций «Сколково». В июне 2024 года Шагалеев покинул пост руководителя Иннополиса в Татарстане.

— Поздравляем — вот это крутой карьерный рост в инновациях! — указано в сообщении telegram-канале «Кровавая барыня».

Руслан Шагалеев родился в 1980 году в Уфе. Получил образование инженера в местном авиационном вузе. Начал работать в 20 лет. Его карьера стартовала с должности оператора пульта управления в нефтяной компании в Башкирии. На пути к Иннополису занимался трейдингом и развитием проектов Yota. С 2016 года управлял Иннополисом в Татарстане. Награжден благодарностью кабинета министров Республики Татарстан (2016 г.), министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (2016 г.).

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#Юлия Литвиненко#Политика#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инновации#Татарстан#Сколково#Руслан Шагалеев#Ксения Собчак#Иннополис#Авиационный вуз#Нефтяная компания#Yota
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