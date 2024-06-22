Собчак выдала инсайд про уроженца Уфы

Руслан Шагалеев родился в 1980 году в Уфе. Получил образование инженера в местном авиационном вузе. Начал работать в 20 лет. Его карьера стартовала с должности оператора пульта управления в нефтяной компании в Башкирии. На пути к Иннополису занимался трейдингом и развитием проектов Yota. С 2016 года управлял Иннополисом в Татарстане. Награжден благодарностью кабинета министров Республики Татарстан (2016 г.), министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (2016 г.).