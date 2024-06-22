Собчак выдала инсайд про уроженца Уфы

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Ксения Собчак прочит уроженцу Уфы Руслану Шагалееву карьерный рост. По информации блогера мужчина в скором времени должен возглавить центр инноваций «Сколково». В июне 2024 года Шагалеев покинул пост руководителя Иннополиса в Татарстане.
— Поздравляем — вот это крутой карьерный рост в инновациях! — указано в сообщении telegram-канале «Кровавая барыня».
Руслан Шагалеев родился в 1980 году в Уфе. Получил образование инженера в местном авиационном вузе. Начал работать в 20 лет. Его карьера стартовала с должности оператора пульта управления в нефтяной компании в Башкирии. На пути к Иннополису занимался трейдингом и развитием проектов Yota. С 2016 года управлял Иннополисом в Татарстане. Награжден благодарностью кабинета министров Республики Татарстан (2016 г.), министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (2016 г.).