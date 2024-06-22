Массовые рейды Госавтоинспекции пройдут в Башкирии

Схема работы у уфимских гаишников простая. Помимо отдельных постов, на оживленных улицах останавливаются сразу несколько экипажей ДПС, которые начинают фильтровать буквально всех участников дорожного движения. Полицейские будут обращать внимание не только на нарушение ПДД, но и на задолженность по штрафам, а также наличие всех наобходимых документов на авто.