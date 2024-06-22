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Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Массовые рейды Госавтоинспекции пройдут в Башкирии

Массовые рейды Госавтоинспекции пройдут в Башкирии

22 июня 2024, 04:59
Фото: Пресс-служба ГИБДД Уфы
Сотрудники полиции особое внимание будут уделять подозрительным водителям, которые могут управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГАИ.

Наступившие выходные в Башкирии будут неспокойными для сотрудников Госавтоинспекци, которые выйдут на дороги республики для проведения массовых рейдов направленных на выявления нарушений ПДД. Отдельное внимание правоохранители уделять нетрезвым водителям. Некоторые районные подразделения дополнительно усилят другими специалистами ОВД.

Схема работы у уфимских гаишников простая. Помимо отдельных постов, на оживленных улицах останавливаются сразу несколько экипажей ДПС, которые начинают фильтровать буквально всех участников дорожного движения. Полицейские будут обращать внимание не только на нарушение ПДД, но и на задолженность по штрафам, а также наличие всех наобходимых документов на авто.

Местные жители такие рейды воспринимают положительно, многие из автолюбителей четко понимают, что выпившего водителя остановить и обезвредить могут только инспекторы Госавтоинспекции, а если этого не сделать, он может стать потенциальным убийцей.

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#Общество#Башкирия#Уфа#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#ГАИ#Гаишники
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