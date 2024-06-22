В уфимской больнице пациенту месяц не могли поставить диагноз

Дарья не смогла дозвониться до папы 9 мая. Она хотела поздравить его с праздником. На тот момент, как выяснилось позже, несколько дней связаться с мужчиной не удавалось и друзьям. На центральном рынке, где Ольхов ежедневно покупал продукты, им подтвердили: в последний раз его видели несколько дней назад. Мужчина, по словам торговцев, был здоров, весел, разговаривал с кем-то и пил кофе.