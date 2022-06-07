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В Башкирии власти отказали сиротам в жилье из-за наличия трех квадратов в общежитии

7 июня 05:55
Фото: скриншот видео Mash-Batash
О том как девушки пытаются добиться положенного по закону они вместе с правозащитником рассказали тг-каналу Mash-Batash 7 июня.

Сразу две девушки-сироты из города Стерлитамак борются с местными властями за свое законное право на льготное жилье. Камелия Альхамова и Регина Салимова имеют по несколько метров, а именно от трех до пяти, в общежитии и как они рассказывают, для администрации Стерлитамака это является доводом для того, чтобы отказать девушкам в постановке их на очередь на получение социального жилья.

Как сообщают сами девушки, поводом для отказа стало наличие у них нескольких метров в местном общежитии с ужасающими условиями, где проживают по большей части граждане с низкой социальной ответственностью и наблюдаются неполадки с проводкой. Так Регина Салимова на видео заявляет, что опасается, что ее может убить током.

Девушкам помогает правозащитник Дмитрий Черкасов, с его помощью девушки обратились в суд, где будут пытаться отстоять свои права. Примечательно, что по закону поводом для отказа в постановке в очередь на льготное жилье может быть наличие у гражданина 12 квадратных метров жилья, однако у Альхамовой и Салимовой даже на двоих наберется чуть меньше 9 метров. Теперь их нуждаемость в жилье определит суд.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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