В Башкирии власти отказали сиротам в жилье из-за наличия трех квадратов в общежитии

Сразу две девушки-сироты из города Стерлитамак борются с местными властями за свое законное право на льготное жилье. Камелия Альхамова и Регина Салимова имеют по несколько метров, а именно от трех до пяти, в общежитии и как они рассказывают, для администрации Стерлитамака это является доводом для того, чтобы отказать девушкам в постановке их на очередь на получение социального жилья.