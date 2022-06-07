В Башкирии на кладбище сбили полицейского, проверявшего данные о сбыте там наркотиков

Суд установил, что в октябре прошлого года сотрудники полиции прибыли на Северное кладбище в городе Благовещенске чтобы проверить данные о том, что кто-то занимается там сбытом наркотиков. Там то они и встретили героя повествования, который встрече с правоохранителями был не рад и попытался избежать контакта, покинув место встречи. Пытаясь скрыться с места на своем авто дверью машины он сбил сотрудника.