mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии на кладбище сбили полицейского, проверявшего данные о сбыте там наркотиков

7 июня 04:33
Фото: 1MI
За применение насилия к представителю власти мужчину, который сбил полицейского, отправится за решетку на полтора года, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии 7 июня.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила какой приговор вынес Благовещенский райсуд мужчине, который осенью прошлого года едва не погубил полицейского на Северном кладбище Благовещенска. Мужчина отправится за решетку на полтора года за применение насилия опасного для жизни и здоровья против представителя власти. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Суд установил, что в октябре прошлого года сотрудники полиции прибыли на Северное кладбище в городе Благовещенске чтобы проверить данные о том, что кто-то занимается там сбытом наркотиков. Там то они и встретили героя повествования, который встрече с правоохранителями был не рад и попытался избежать контакта, покинув место встречи. Пытаясь скрыться с места на своем авто дверью машины он сбил сотрудника.

Свою вину в суде мужчина признал лишь частично, сам же приговор ему еще не вступил в законную силу.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48