Житель Башкирии потребовал увековечить память певицы Кудашевой после памятника Фархи

Свое мнение относительно памятника высказал в соцсетях и житель республики Игорь З. По мнению мужчины, памятник, созданный Галиуллиным, "выглядит топорно и безвкусно". Однако наряду с этим мужчина решил отдать должное жителям села Татышлы, которые пожертвовали деньги на создание памятника. Для сравнения мужчина высказался об установке памятника певице Фариде Кудашевой. По его мнению, о знаменитой певице забыли как в Министерстве культуры республики, так и в Чишминском районе республики — на малой родине Кудашевой.