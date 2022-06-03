Власти хотят добиться у Москвы выделения 250 млн рублей на туристический код Уфы

Средства муниципалитету могут быть выделены по программе по проектированию туристского кода центра города, сказал он.
«Мы сейчас ведем подготовку заявки. Хотим, чтобы наша заявка была проходная, чтобы она была ярко выраженная среди других заявок. Поэтомустараемся привлекать профессионалов. Очень большая конкуренция за эти деньги. В ближайшее время должны объявить конкурс, мы должны в этом конкурсе принять участие», — сказал он.
По словам Мавлиева «достаточно объемное» финансирование позволит создать инфраструктуру и «придать изюминку» так называемой золотой миле (часть исторического центра Уфы, ограниченная улицами Ленина, Октябрьской революции, Заки Валиди, Карла Маркса, бульваром Ибрагимова).
Субсидия на проектирование туристского кода выделяется субъектам на условиях софинансирования, следует из постановления Кабмина. Ее могут получить регионы, в которых расположены муниципалитеты с численностью населения от 5 тыс. до 2 млн человек, имеющие на своей территории кварталы исторической застройки с уже созданными там объектами туристического притяжения. Средства выделяются на создание благоприятных условий посещения таких объектов, информационную доступность и объединение основных туристических объектов в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство. Получить их можно по итогам конкурсного отбора.
Участники конкурса должны заявить проект — комплекс мероприятий по реализации туристского кода центра города, оформляемый в электронный альбом-презентацию. В нем необходимо перечислить мероприятия по обустройству туристского центра города и описать прогнозируемую туристскую привлекательность через развитие общественной территории в случае реализации проекта.
Субсидия является возвратной при несоблюдении условий программы ее участниками. О результатах Ростуризм следит за целевым использованием средств и эффективностью их расходования. Региональные власти будут обязаны отчитываться о достигнутых результатах.
Как сообщал Mkset, Ратмир Мавлиев назвал «шикарным» проект реставрации исторической улицы Октябрьской революции. Однако пока не решены вопросы по его финансированию.