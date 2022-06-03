Хотят сломать и вскрыть: уфимцы обвинили БашРТС в разрушении двора на Комсомольской

Кроме того, в пресс-службе подтвердили, что будет проводится демонтаж автостоянки и забора, так как «их обустройство было неправомерно и, к тому же, небезопасно для самих жителей». Тем не менее подчеркивается, благоустройство территории после окончания работ будет восстановлено в полном объеме.