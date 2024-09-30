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Posted 30 сентября, 04:58

Published 30 сентября, 04:58

Modified 30 сентября, 07:30

Updated 30 сентября, 07:30

Уфа проиграла Казани в деньгах

Уфа проиграла Казани в деньгах

30 сентября 2024, 04:58
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Столица Башкирии оказалась на 28 месте в рейтинге российских городов по уровню зарплат, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 30 сентября.

Согласно свежему исследованию, первое место в рейтинге занимает Новый Уренгой с среднемесячной чистой зарплатой чуть более 156 тысяч рублей. На эти деньги можно приобрести шесть фиксированных потребительских наборов. В то время как на последних строчках списка находятся Нальчик, Грозный и Элиста — там заработки ниже примерно в 3,5 раза, а покупательная способность составляет треть от уровня Нового Уренгоя.

Что касается Уфы, то город расположился на 28 месте в рейтинге. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2024 года составила 72,2 тысячи рублей. Это на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Соотношение зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора в Уфе составляет 3,72.

Казань же демонстрирует более высокие показатели: 17 место рейтинга. Среднемесячная чистая зарплата здесь достигла 76,3 тысячи рублей с изменением на+20,8% относительно 2023 года. Соотношение зарплаты к стоимости потребительского набора в столице Татарстана составляет 4,07.

Уфа хоть в чём-то обогнала Казань
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