Уфа проиграла Казани в деньгах

Согласно свежему исследованию, первое место в рейтинге занимает Новый Уренгой с среднемесячной чистой зарплатой чуть более 156 тысяч рублей. На эти деньги можно приобрести шесть фиксированных потребительских наборов. В то время как на последних строчках списка находятся Нальчик, Грозный и Элиста — там заработки ниже примерно в 3,5 раза, а покупательная способность составляет треть от уровня Нового Уренгоя.