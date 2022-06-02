В Башкирия получит более 8 миллиардов рублей на развитие уфимского Забелья

Стало известно, что Федеральная правительственная комиссия по региональному развитию России одобрила заявку Башкирии и предоставил республике займ в 8,4 миллиарда рублей. Как сообщает администрация главы региона, средства пойдут на развитие микрорайона Забелье в Уфе, в частности, на строительство сетей и сооружений водоснабжения.