В Башкирия получит более 8 миллиардов рублей на развитие уфимского Забелья

Стало известно, что Федеральная правительственная комиссия по региональному развитию России одобрила заявку Башкирии и предоставил республике займ в 8,4 миллиарда рублей. Как сообщает администрация главы региона, средства пойдут на развитие микрорайона Забелье в Уфе, в частности, на строительство сетей и сооружений водоснабжения.
По словам Радия Хабирова, Уфе необходимы новые площадки под строительство многоквартирных домов, так как город «зажат в междуречье». Так, освоение территории Забелья закреплено в генплане развития Уфы до 2042 года.
— В Забелье можно построить свыше 9 млн квадратных метров жилья и обеспечить им более 100 тысяч семей», — глава Башкирии.
Отметим, что в сентябре прошлого года Радий Хабиров заявил, что строительство первых жилых домов в Забелье и Зауфимье может начаться через два-три года.