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Уфимцы больше всего уважают медицинских работников, учителей и военных

2 июня 05:47
Фото: 1Mi
Таковы данные опроса уфимцев на тему представители каких профессий вызывают у них наибольшее уважение, опрос провел сервис SuperJob.

Стало известно представители каких профессий пользуются наибольшим уважением среди жителей Уфы. Соответствующий опрос провели специалисты сервиса по поиску работы. Так лидеру по уважению в народе стали представители бюджетной сферы — медики (как среднего так и высшего звена), учителя и военные.

Больше всего уважения у медиков, а именно медицинских сестер, фельдшеров и врачей — за людей в белых халатах голоса отдали 32% респондентов. 10% опрошенных испытывают большое уважение к учителям, 7% опрошенных уфимцев особенно уважают военнослужащих. В равной же степени уважают представителей всех профессий лишь 6% опрошенных уфимцев.

Также среди профессий которые пользуются уважением у жителей Уфы оказались инженеры, за эту профессию проголосовало 5% респондентов, и спасателей — 4%.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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