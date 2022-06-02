Министр здравоохранения заявил, что запаса лекарств в Башкирии хватит на пять месяцев

Рахматуллин на заседании оперштаба по социально-экономическому развитию Башкирии сообщил о том, что нет оснований волноваться о запасе лекарств, на данный момент в аптеках и больницах препаратов есть пятимесячный запас. Айрат Рахматуллин подчеркнул и то, что запасы пополняются, а новые контракты на поставки лекарств заключаются.