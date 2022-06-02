mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Что мы можем сделать?»: Мавлиев высказался о недостроенной в Уфе мечети «Ар-Рахим»

2 июня 08:12
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Отвечая на вопрос о мечети, которую строят в Уфе уже более 15 лет, мэр города рассказал что сопереживает и желает скорейшего завершения строительства храма

В рамках сегодняшней пресс-конференции мэр города Ратмир Мавлиев высказался о строящейся уже в Уфе уже более 15 лет мечети Ар-Рахим.

Сити-менеджер признался, что сопереживает вместе со всеми жителями республики, а также желает, чтобы храм был достроен. Также Мавлиев отметил, что инициаторам проекта следует подключаться к городским властям и далее содействовать скорейшему завершению строительства.

— Я вместе с вами сопереживаю и желаю, чтобы она была достроена. Но что мы можем сделать? Те, кто инициировал этот проект, должны подключаться к нам и содействовать завершению. Самое главное, чтобы новых таких объектов не появлялось. Потому что строятся масштабные сейчас довольно много, — заявил Мавлиев.

Напомним, строительство мечети стартовало ещё в 2007 году, но несколько раз приостанавливалось по различным обстоятельствам. В 2021 году глава региона Радий Хабиров высказался о судьбе храма, сообщив, что требующиеся на завершение строительства несколько миллиардов рублей из республиканского бюджет будет разумнее направить на другие социальные проекты.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48