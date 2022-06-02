«Что мы можем сделать?»: Мавлиев высказался о недостроенной в Уфе мечети «Ар-Рахим»

— Я вместе с вами сопереживаю и желаю, чтобы она была достроена. Но что мы можем сделать? Те, кто инициировал этот проект, должны подключаться к нам и содействовать завершению. Самое главное, чтобы новых таких объектов не появлялось. Потому что строятся масштабные сейчас довольно много, — заявил Мавлиев.