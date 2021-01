Башкирия не готова достраивать мечеть «Ар-Рахим» за свой счёт

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с затянувшимся строительством мечети «Ар-Рахим».

Башкирия на сегодняшний день не располагает свободными средствами для продолжения строительства мечети «Ар-Рахим», расположенной на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Эту тему отдельно прокомментировал глава региона Радий Хабиров в ходе своей пресс-конференции. Речь идет о нескольких миллиардах рублей, таких свободных средств в бюджете республики, по словам Радия Хабирова, нет. Он считает, что средства в таком объеме разумнее потратить на другие социальные объекты. - Когда-нибудь, конечно, она будет достроена. Но когда именно — не стану вам врать,— сказал Радий Хабиров. Напомним, мечеть начали строить в 2007 году, потом приостанавливали в 2009 году и возобновили в 2012 году при помощи Благотворительного фонда «Урал» под управлением экс-президента республики Муртазы Рахимова. Однако в 2016 году договор был расторгнут из-за конфликта фонда с Духовным управлением мусульман республики.

