Башкирия не готова достраивать мечеть «Ар-Рахим» за свой счёт

Напомним, мечеть начали строить в 2007 году, потом приостанавливали в 2009 году и возобновили в 2012 году при помощи Благотворительного фонда «Урал» под управлением экс-президента республики Муртазы Рахимова. Однако в 2016 году договор был расторгнут из-за конфликта фонда с Духовным управлением мусульман республики.