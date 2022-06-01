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Штраф по статье о дискредитации ВС РФ Дарье Кучеренко отменил Верховный суд Башкирии

1 июня 08:53
Фото: bfmufa.ru
О том что судья Верховного суда Земфира Фаизова прекратила производство по новой статьи против журналистки и активистки Кучеренко сообщила в соцсетях 1 июня.

Дарья Кучеренко в своих соцсетях сообщила о том, что Верховный суд Башкирии отменил решение Советского райсуда по новой административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ о штрафе в 30 тысяч рублей за пикет с критикой спецоперации, на который она вышла 11 апреля в Уфе. По словам Дарьи Кучеренко причиной стали неозвученные процессуальные нарушения допущенные полицией.

Дарья Кучеренко написала, что такое решение суда ей «кажется невероятным» и сообщила, что в суде вины своей не признавала.

Напомним, что в отношении Дарьи Кучеренко с начала военной спецоперации России на Украине было составлено три протокола по новой административной статье о дискредитации вооруженных сил, все три раза активистка выходила на пикеты. Последний третий протокол и штраф за него и отменил Верховный суд сегодня.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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