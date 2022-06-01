Штраф по статье о дискредитации ВС РФ Дарье Кучеренко отменил Верховный суд Башкирии

Напомним, что в отношении Дарьи Кучеренко с начала военной спецоперации России на Украине было составлено три протокола по новой административной статье о дискредитации вооруженных сил, все три раза активистка выходила на пикеты. Последний третий протокол и штраф за него и отменил Верховный суд сегодня.