В июне уфимцы получат единую квитанцию за коммунальные услуги

Стало известно, что в июне жителям Уфы будут приходить единые квитанции за коммунальные услуги. Так, в новом платежном документе предусматривается разделение расчетных блоков и QR-кодов: оплата за электроэнергию, теплоснабжение и горячего водоснабжения будет размещена с правой стороны, а с левой — услуги водоснабжения и водоотведения.