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В Уфе закрасили изображение батыра с флагом Башкирии ради нового граффити

27 мая 11:35
Фото: соцсети
На фасаде доме № 7 по улице Аксанова обновили граффити. Теперь там изображена работа Дмитрия Кудинова «Трепет», сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал в своих социальных сетях, как закрашивали старое граффити на фасаде дома № 7 по улице Аксакова. Теперь вместо батыра на фоне флага Башкирии и цветка Курая изображена работа Дмитрия Кудинова под названием «Трепет».

Так, на фасаде изображены руки, которые держат небольшой цветок. Сам мэр Уфы прокомментировал новое изображение словами: «человеческое тепло способно сохранить зачаток чего-то важного, пускай и даже самого маленького».

Напомним, что ранее фасад дома № 7 украшало граффити, посвященное 85-летию Кировского района.

Фото: соцсети

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