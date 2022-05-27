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ФХР раскритиковала решение ИИХФ отстранить сборную РФ от участия в ЧМ-2023

27 мая 20:02
Фото: pxhere.com
Федерация хоккея России раскритиковала решение ИИХФ отстранить сборные России и Белоруссии от участия в ЧМ-2023.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат», в федерации отметили отсутствие каких-либо правовых оснований для исключения команд из числа участников турнира.

Напомним, ранее в ИИХФ заявили, что россияне и белорусы находятся в «замороженном» статусе. Добавим, что обе команды также били вынуждены пропустить текущее мировое первенство в Финляндии.

Кроме того, сборная России отстранена на два года от участия в Еврохоккейтуре. Данные санкции были введены после соответствующих февральских рекомендаций МОК.

Также российская сторона ждет 15 июня, когда ИИХФ должен рассмотреть заявление ФХР о несогласии с введенными ограничениями и требованиями по их снятию. Отметим, что плюс ко всему Россия лишилась права проведения ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге и МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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