В России прошел первый Кубок ветеранов Великой Отечественной войны по хоккею

По словам автора проекта, главреда журнала «Воинское братство» Владимира Оськина, турнир позволит 14-летним ребятам не покидать спорт после участия «Золотой шайбы». Зачастую после этих соревнований юные спортсмены бросают коньки, оказываются под влиянием улицы или интернета. Однако новый турнир призван вернуть молодежь на хоккейные площадки.