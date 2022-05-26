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В России прошел первый Кубок ветеранов Великой Отечественной войны по хоккею

26 мая 11:13
На «ЦСКА Арене» состоялась презентация нового ежегодного хоккейного турнира «Кубок ветеранов Великой Отечественной войны». На лед вышли сборные команды «Легенды хоккея СССР» и Ассоциации любительского хоккея.

Как сообщают newizv.ru, в гала-матче приняли участие ветераны хоккея — Сергей Шепелев, Сергей Светлов, Игорь Мишуков и не только. Победу со счетом 10:7 одержала команда под руководством Александра Якушева, Владимира Лутченко и Юрия Ляпкина.

В завершение церемонии свое напутствие хоккеистам дал глава оргкомитета турнира, участник легендарного парада 7 ноября 1941 года 99-летний генерал-полковник Борис Павлович Уткин.

В своем выступлении известный советский хоккеист Вячеслав Фетисов заявил, что новый турнир сыграет большую роль в популяризации российского хоккея и патриотическом воспитании ребят.

Примечательно, что кубок высотой 75 сантиметров был изготовлен из сплава гильз, собранных с полей боев в городах-героях.

Инициаторами нового турнира стали некоммерческий благотворительный фонд «Доверие» и журнал «Воинское братство» совместно с Ассоциацией любительского хоккея.

Команды — победители турнира будут навечно наноситься на остов кубка, передаваемого на хранение до следующего турнира в Музей хоккея. Игры планируется проводить ежегодно 9 мая среди непрофессиональных команд.

По словам автора проекта, главреда журнала «Воинское братство» Владимира Оськина, турнир позволит 14-летним ребятам не покидать спорт после участия «Золотой шайбы». Зачастую после этих соревнований юные спортсмены бросают коньки, оказываются под влиянием улицы или интернета. Однако новый турнир призван вернуть молодежь на хоккейные площадки.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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