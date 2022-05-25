Стабилизация политической системы признана одним из 20 главных событий России

Мало кто из молодежи может исчерпывающе ответить, почему, например, в 2004 году в России были отменены прямые выборы губернаторов. Мало кто помнит: поводом для столь острого решения стал теракт в Беслане. За несколько недель до трагедии федеральный центр требовал от местных властей усилить охрану административных границ и особо важных объектов, в частности, школ. Власти также требовали проводить сплошные досмотрово-регистрационные мероприятия на милицейских постах приграничной зоны и перевести личный состав РОВД на усиленный режим несения службы. Но 1 сентября на злополучной линейке в школе № 1 потерпевшие видели лишь одного милиционера — инспектора по делам несовершеннолетних. По правилам, упомянутым в докладе сенатора Торшина, на месте теракта должен был еще как минимум дежурить экипаж ДПС. Но он по указанию неустановленного должностного лица направился на федеральную трассу «Кавказ» сопровождать кортеж главы республики.