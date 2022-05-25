Глава Башкирии объявил об уходе в декрет своего пресс-секретаря Дианы Ихсановой

Радий Хабиров у себя в телеграм-канале выложил трогательное фото со своим пресс-секретарем, с Дианой Ихсановой, с которой бок о бок проработал три года. На фото очевидна и причина по которой Диана Ихсанова покидает свой пост – округлившийся животик, она уходит в декретный отпуск.