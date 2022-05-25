Движение на центральных улицах Уфы будет ограничено до середины лета

В Уфе проезд по двум центральным улицам будет закрыт на «реконструкцию и строительство тепловой сети». Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 9 утра 25 мая и до 9 вечера 20 июня проезжая часть на улице Коммунистической от пересечения с улицей М. Хисматуллина и до улицы Дорофеева будет полностью перекрыта.