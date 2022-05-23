Суд Башкирии оштрафовал женщину, которая дразнила и обзывала полицейского

Жительница Тумайзов прилюдно оскорбила, а после ударила кулаком в лицо сотрудника полиции. Все началось с того, что правоохранители приехали в дом по улице Чапаева из-за жалобы на громкое поведение соседей и в подъезде дома встретили женщину в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос полицейского о том, кто мог шуметь в доме женщина, по информации пресс-службы МВД, начала вести себя агрессивно.