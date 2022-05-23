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Суд Башкирии оштрафовал женщину, которая дразнила и обзывала полицейского

23 мая 04:13
Фото: 1MI
Жительница Туймазов в состоянии алкогольного опьянения прилюдно оскорбила и ударила сотрудника полиции, который приехал на вызов, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Жительница Тумайзов прилюдно оскорбила, а после ударила кулаком в лицо сотрудника полиции. Все началось с того, что правоохранители приехали в дом по улице Чапаева из-за жалобы на громкое поведение соседей и в подъезде дома встретили женщину в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос полицейского о том, кто мог шуметь в доме женщина, по информации пресс-службы МВД, начала вести себя агрессивно.

Так, по факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Известно, что Туймазинский суд признал женщину виновной и постановил выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, помимо этого, дебоширке предстоит выплатить и моральный ущерб.

Ранее мы сообщали, что в Уфе было возбуждено уголовное дело на мужчину, который напал с ёршиком на полицейского. Известно, что таким способом мужчина попытался сбежать из отдела полиции.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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