В Уфе возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего с ёршиком на полицейского

В Уфе возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего с ёршиком на полицейского
В Уфе возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего с ёршиком на полицейского
Вчера, 17:29ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
О возбуждении уголовного отдела против 48-летнего жителя Уфы, который попытался бежать из опорного пункта и напал с оригинальным оружием на сотрудника полиции, сообщает 13 мая Следственный комитет Башкирии

В Уфе против мужчины, который будучи задержанным сотрудниками полиции, попытался бежать из отдела, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Сообщается, что 48-летний местный житель был задержан за то, что находился в нетрезвом состоянии в общественном месте. Мужчине грозило наказание за административное правонарушение, однако, находясь уже в опорном пункте, мужчина напал на сотрудника полиции.

По сообщению телеграм-канала SHOT, мужчина выбежал из уборной с ёршиком, которым и нанёс несколько ударов сотруднику полиции. После этого, к административной ответственности прибавилась ещё и уголовная.

Уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей было возбуждено СК по Калининскому району Уфы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы