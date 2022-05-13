В Уфе возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего с ёршиком на полицейского

О возбуждении уголовного отдела против 48-летнего жителя Уфы, который попытался бежать из опорного пункта и напал с оригинальным оружием на сотрудника полиции, сообщает 13 мая Следственный комитет Башкирии

В Уфе против мужчины, который будучи задержанным сотрудниками полиции, попытался бежать из отдела, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики. Сообщается, что 48-летний местный житель был задержан за то, что находился в нетрезвом состоянии в общественном месте. Мужчине грозило наказание за административное правонарушение, однако, находясь уже в опорном пункте, мужчина напал на сотрудника полиции. По сообщению телеграм-канала SHOT, мужчина выбежал из уборной с ёршиком, которым и нанёс несколько ударов сотруднику полиции. После этого, к административной ответственности прибавилась ещё и уголовная. Уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей было возбуждено СК по Калининскому району Уфы.

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