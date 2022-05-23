«Мы не можем спать»: почему жильцы дома-памятника в Уфе борются с аптекой «Фармленд»

Дом на углу улиц Заки Валиди и Новомостовой, построенный в конце 19 века, пережил многих своих квартирантов и мог простоять бы еще столько же. Но теперь памятник архитектуры, известный как Дом Гиниятуллы Капкаева, в опасности. Как считают нынешние жильцы, в опасности и семьи, проживающие в трех квартирах на втором этаже.
Беда в дом пришла вместе с компанией «Фармленд» 18 апреля. Коммерсанты, ранее владевшие небольшой аптекой в угловой части здания, выкупили три квартиры на третьем этаже и начали масштабный ремонт. Сначала пенсионеры Крыловы молча терпели неудобства из-за шума. Но когда раздался страшный грохот, поняли — что-то обвалилось. Выяснилось, что строители разобрали стены и полы на первом этаже и проникли в подвал, где все жильцы хранили свои вещи. После этого проявились признаки деформации конструкций: пол второго этажа стал проседать, «поплыли» межкомнатные стены, повалилось даже перекрытие — это видно по доскам, продавившим навесной потолок. На лестнице, которая ведет на второй этаж, тоже появились щели и трещины. Над просевшим полом сейчас положили доски, чтобы снизить давление на ослабленные конструкции.
Крыловы говорят, что первое время пытались договориться с компанией — представители «Фармленда» обещали приобрести для них жилплощадь в том же районе. Крыловы были согласны на квартиру стоимостью в 7 млн рублей в том же районе. Однако, по их словам, компания планировала выделить на жилье для них только 5,5 млн, а вскоре и вообще отказалась покупать жилье. Между тем пол продолжает проседать.
Родственники перестали нормально спать по ночам. У главы семьи, уже перенесшего инсульт, обострились проблемы со здоровьем.
«Папа говорит, что не может спать, ночью он слышит, как „ходит“ дом. Нас обвиняют в том, что мы хотим денег. Мне не нужно ни копейки — нам нужно только жилье. Месяц нам обещали, а потом перестали брать трубки», — говорит Елена Крылова.
Теперь в уютной чистой квартире ходят в обуви, как будто готовясь выскочить на лестницу, если второй этаж вдруг начнет «складываться». Оставаться дома страшно, но куда идти с двумя собаками?
«Вчера мы вызывали МЧС. К нам приехала комиссия из мэрии, человек 12. Кто из них кто — мы не уточнили, их было очень много. Один из проверяющих посоветовал нам уехать. Но нам некуда», — рассказывает Татьяна Крылова.
Она — здешний старожил во втором поколении. В доме жили ее родители, родилась ее дочь. Пенсионеры Крыловы вообще-то не собирались никуда переезжать. В комнатах сделали хороший ремонт, установили пластиковые арочные окна, поменяли коммуникации и проводку. Говорит, что сначала им с мужем предлагали комнату в общежитии, а после отказа — предложили пенсионерам купить жилье в ипотеку.
Всего над собственностью «Фармленда» находятся две квартиры: кроме Крыловых, там живет семья с тремя детьми и старенькая бабушка. Остальные подъезды дома имеют отдельные входы, и там перегородки не сносили. Например, собственник индийского кафе не стал ничего разрушать, сохранил даже лепнину на потолках.
Между тем в «Фармленде» заявили, что жалобы уфимцев вызывают у них »как минимум недоумение».
«Социально ответственная компания, которая всегда боролась за сохранение исторических зданий Уфы (например, Ленина, 22, Коммунистическая, 50, Цюрупы, 12) и за свой счет делала дорогостоящий ремонт помещений и фасадов и в этот раз подошла к решению вопроса с еще большей заботой о городе и уфимцах. Жильцам второго этажа, на котором находится одна коммунальная квартира и одна двухкомнатная, сразу было предложено переселение, либо денежная компенсация на общую сумму более 12 млн рублей с учетом стоимости более 100 000 рублей за квадратный метр», — прокомментировали в компании Mkset.
Там отметили, что эта сумма превышает среднюю цену квадратного метра жилья в Уфе (по данным компании, в марте показатель составила 98,8 тыс. рублей).
Владельцам комнат площадью 22,9 кв. м и 24,2 кв. м предложили отдельные квартиры в том же районе площадью 35 и 44 кв. м. А собственникам квартиры в 38,8 «квадратов» (Крыловым — Mkset) — квартиру площадью 60 кв. м.
В компании также предположили, что «владельцы одной из квартир потеряли голову от запаха легких денег, узнав, что ремонтом первого этажа занимается крупная и надежная фирма» и запросили элитное жилье за 13 млн рублей.
«Собственники первого этажа, несмотря на весь негатив, все еще готовы совершить сделку с жильцами, однако даже благотворительность имеет границы», — отметили там.
Вне зависимости от мнений участников конфликта, в этой истории есть еще один момент: дом признан памятником архитектуры. Ответственность за сохранность которого несут собственники. Крыловы подали заявление в республиканского Управление по государственной охране памятников архитектуры, сообщив о сносе перегородок и об опасности, которая, по их мнению, угрожает жильцам второго этажа.
Сейчас последствия перепланировки видны сквозь дыру между подвалом и первым этажом — перекрытие там разрушено. Видно, что отбиты потолки и своды арок, разрушены перегородки. Кирпичи сложены прямо в окнах.
Член СПЧ при главе Башкирии, председатель регионального ВООПиК Эльза Маулимшина отмечает, что, в зависимости от причиненного вреда памятнику архитектуры такая перепланировка может квалифицироваться как административное правонарушение или преступление.
«Если следствием будет установлено, что строительные мероприятия привели к разрушению конструкций дома и создают угрозу для жизни и здоровью жителей верхних этажей, то может быть возбуждено уголовное дело», — прокомментировала она.
Башкультнаследие должно провести проверку и, в случае нарушений, обязать собственника восстановить утраченные элементы, которые являются предметом охраны.
«Предметом охраны может быть внутренняя отделка стен, кирпичи, свод окон, даже форма окна — это предмет охраны. Башкультнаследие должно обязать собственника привести их в порядок», — сообщила Эльза Маулимшина.
Руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов подтвердил Mkset, что обращение от жителей в ведомство поступило.
«Мы провели надзорные мероприятия, обследовали территорию. Наши специалисты туда ездили, видели, что даже полы повреждены», — сообщил он.
В настоящее время ведомство не может проводить внеплановые контрольно-надзорные мероприятия предпринимателей из-за моратория на проверки. Они возможны лишь в исключительных случаях: по согласованию с прокуратурой, если нарушены прямые права обратившегося или создана угроза для его жизни и здоровью граждан.
«А она создана? Это большой вопрос, который надо отрабатывать с прокуратурой. В любом случае, мы можем заявиться с исковым требованием, наложить обеспечительные меры о прекращении производства работ. Вот это мы и сделаем в ближайшее время. Заморозим [работы], я думаю. А потом будем понуждать [собственника] к восстановлению, конечно, и, более того, обратимся в следственный орган для возбуждения уголовного дела», — прокомментировал он.
В самой же компании заявляют о наличии всех разрешительных документов на ремонт и результаты экспертизы. Между тем работы в здании «Фармленд» пока приостановил.
Несколько лет назад учредители «Фармленда» Олег Муров и Аделя Кальметьева стали участниками другого конфликта. Тогда они решили открыть частную школу. Третьим учредителем выступила экс-директор гимназии № 39 Ирина Киекбаева.
Под «Новошколу» — так назвали образовательное учреждение — выкупили здание в центре, на улице Гоголя, 63/1. Она должна была открыться осенью 2019 года, однако уже летом разразился скандал: жителям квартала не понравилось, что новый собственник заявил права на территорию вокруг здания. Захвата земель не было: земли компания получила в аренду и купила вместе со зданием. Однако до сделки собственники квартир пользовались этой территорией и привыкли считать ее своей.
Фактически, из-за плотной застройки, жители ближайших домов остались без придомовой территории. Открывая «Новошколу», учредители обещали, что дети продолжат пользоваться детской площадкой, но стороны так и не смогли урегулировать взаимоотношения. Так, очередной скандал между бизнесменами и уфимцами произошел в августе 2021 года, когда школа собралась снести старую детскую площадку и установить новую, а также поставить забор.
В последнее время о конфликте жителей многоэтажек со школой ничего не слышно. Но возможно, это лишь временное затишье.