В Башкирии показали раздолье для крыс на контейнерной площадке «Дюртюлимелиоводстроя»

В распоряжении редакции Mkset оказалось видео из Краснокамского района, который обслуживает региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Дюртюлимелиоводстрой», который не так давно, а именно 11 мая подвергся жесткой критике главы Башкирии Радия Хабирова. Он на оперативке в правительств республики не исключил, что отношения с регоператором будут расторгнуты и даже дал ряд поручений, так например Андрея Назарова Радий Хабиров попросил принять решение по прекращению взаимоотношений с компанией в ближайшее время.