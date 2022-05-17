mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Клещи покусали свыше 1600 жителей Башкирии с начала сезона

17 мая 04:42
Фото: 1MI
О ситуации по укусам опасных насекомых в республике, сообщает пресс-служба Роспотребнадзор по Башкирии.

В этом году Башкирии з-за укусов клещей в республиканские медучреждения обратились уже 1640 человек, из их числа 602 — дети. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Как сообщают в ведомстве, число граждан, пострадавших от укусов клещей в этом году ниже по сравнению с предыдущим. Так, в 2021 году зафиксировано было 1815 укусов насекомых за аналогичный период.

Отмечается, что зафиксированные в этом году показатели не превышают значений предыдущих лет.

Напомним, ранее глава республиканского Роспотребнадзора рассказала жителям республики о смертельно опасной болезни, которую переносят клещи. Так, по словам главы ведомства, результаты исследований говорят о существенно возросших показателях заболеваемости в течение минувших нескольких лет.

Также ранее Mkset поговорил со специалистами о наиболее эффективных способах обезопасить себя от заболеваний, передаваемых при укусу клещей.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48