Град опять накрыл города Башкирии и Уфу, под удар стихии попали Кумертау и Нагаево

Майские капризы погоды продолжают удивлять жителей Башкирии и Уфы. Так сегодня, 17 мая крупный ледяной дождь прошел над уфимским Нагаево, а также прошел в городе Кумертау.
Фотографии града в Нагаево Mkset продемонстрировал очевидец, а град в Кумертау разлетелся по пабликам в соцсетях.
Однако тем, до кого град не добрался еще рано расслабляться, в прогнозе погоды на завтра, 18 мая МЧС по Башкирии предупреждает о том, что на территории Башкирии прогнозируется облачная погода с прояснениями по ночам, также в прогнозе кратковременные дожди, а днем местами грозы и град.