В Уфе собственника II дома усадьбы Поносовых оштрафовали на 100 тысяч рублей

Стало известно, что собственник II дома усадьбы Поносовых по улице Октябрьской Революции, 67/2 был оштрафован на 100 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Башкультнаследия, основанием для штрафа послужила проверка, которая показала, что на территории культурного наследия проводились строительные работы без разрешительной документации.