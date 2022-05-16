mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе собственника II дома усадьбы Поносовых оштрафовали на 100 тысяч рублей

16 мая 16:40
Фото: Башкультнаследие
Собственника II дома усадьбы Поносовых оштрафовали на 100 тысяч рублей за проведение нелегальных работ, сообщает Башкультнаследие.

Стало известно, что собственник II дома усадьбы Поносовых по улице Октябрьской Революции, 67/2 был оштрафован на 100 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Башкультнаследия, основанием для штрафа послужила проверка, которая показала, что на территории культурного наследия проводились строительные работы без разрешительной документации.

Так, было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ. В результате чего Кировский райсуд взыскал с собственника 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48