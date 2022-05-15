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Глава Следкома Башкирии задекларировал доход в 4,2 миллиона рублей

15 мая 05:47
В декларации о доходах чиновника указана недвижимость и легковой автомобиль. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Руководитель Следственного Комитета Денис Чернятьев в 2021 году заработал 4,2 миллиона рублей. Информация об этом отображена в декларации доходов, которая опубликована на сайте ведомства.

Известно, что Чернятьев владеет квартирой площадью 65 квадратных метров, гаражом и легковым автомобилем Toyota Highlander. Также в пользовании у главного следователя и его ребенка есть две квартиры — 92,1 и 73,2 квадратных метров.

Известно и об имуществе его супруги — на нее зарегистрирована машина Volkswagen Tiguan.

Ранее мы писали о том, что главный прокурор Башкирии заработал за год 3,76 миллионов рублей. При этом известно, что единственная недвижимость, которой владеет Игорь Пантюшин — гараж. Такая информация отображена в декларации о доходах.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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