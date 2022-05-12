Прокурор Башкирии за год заработал 3,76 млн рублей

Первый зампрокурора РБ Александр Грязников за год отчитался о 3,7 млн. Его жена — почти 3 млн рублей. Супруги владеют землями площадью 893 кв. м и квартирой в 90,6 »квадратов». У супруги замруководителя также доля в квартире площадью 63,5 кв. м и две машины: Toyota Lexus LX470 и Toyota Land Cruiser 200. Первый зам, его жена и двое детей пользуются квартирой в 77,9 кв. м.