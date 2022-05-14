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В Уфе обнаружили Хатико: собака ждёт хозяина возле магазина на улице Ленина

14 мая 15:30
Фото: Антон Засимов / 1MI
О потерявшейся собаке с золотистой шерсткой и розовым ошейником рассказали читатели Mkset

В Уфе собака с шёрсткой золотистого оттенка ожидает хозяина возле одного из магазинов. Об этом сообщили читатели Mkset.

Как рассказывают местные жители, собака уже несколько дней кружит возле дома № 152 по улице Ленина. При этом собака постоянно возвращается к дверям магазина FixPrice, расположенного на первом этаже, будто в ожидании того, что туда за ней вернётся хозяин.

Фото: Mkset.ru

Есть основания полагать, что собака действительно могла потеряться во время прогулки — на её шее есть нечто, напоминающее светло-розовый ошейник. Также читатели Mkset отметили, что собака дружелюбна и легко идёт на контакт — её удалось покормить.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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