В Уфе обнаружили Хатико: собака ждёт хозяина возле магазина на улице Ленина

В Уфе собака с шёрсткой золотистого оттенка ожидает хозяина возле одного из магазинов. Об этом сообщили читатели Mkset.
Как рассказывают местные жители, собака уже несколько дней кружит возле дома № 152 по улице Ленина. При этом собака постоянно возвращается к дверям магазина FixPrice, расположенного на первом этаже, будто в ожидании того, что туда за ней вернётся хозяин.
Есть основания полагать, что собака действительно могла потеряться во время прогулки — на её шее есть нечто, напоминающее светло-розовый ошейник. Также читатели Mkset отметили, что собака дружелюбна и легко идёт на контакт — её удалось покормить.