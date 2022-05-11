В Санкт-Петербурге пройдет международный книжный салон

В прошлом году салон, который проводился в период с 26 по 29 мая, был приурочен ко Дню города, В этот же раз устроители мероприятия решили привязать его сразу к четырем историческим событиям: 350-летию со дня рождения первого Всероссийского Императора Петра Великого, 140-летию со дня рождения русского поэта Корнея Чуковского и 130-летию со дня рождения известного советского писателя Константина Паустовского.