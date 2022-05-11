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Улицы Ишимбая разворотили через год после ремонта чтобы поменять бордюры

11 мая 13:06
Фото: https://onf.ru/
В центре Ишимбая жители возмутились развороченным свежим асфальтом на центральной улице города, а недовольство поддержали на сайте ОНФ Башкирии 11 мая.

В региональных новостях на сайте Общественного народного фронта появилось не самое приятное известие из Башкирии. Фотографии распотрошенного прошлогоднего асфальта на улице Губкина жители продемонстрировали местной администрации. Интересовались они следующим вопросом — почему ремонт производился в обратном порядке.

Фото: https://onf.ru/

Заменили асфальт на улице по данным горожан в прошлом году, а этой весной было решено менять бордюры, которые итак вполне устраивали жителей. Но старые бордюры из земли извлекли, повредив при этом относительно новое дорожное покрытие.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин удивился не меньше горожан и сообщил, что надеется получить разъяснения «ремонта наоборот» от администрации района.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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