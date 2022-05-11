Новые назначения в правительстве и опасения из-за новой волны ковида: Главное за день

Сегодня мэр Уфы Ратмир Мавлиев представил нового главу администрации Калининского района. Им стал Михаил Замурагин, ранее проработавший в ПАО «ОДК-УМПО» более 30 лет. Сегодня же стало известно о назначении на должность исполняющего обязанности главы района Лилии Шайхутдиновой. Женщина займёт должность в связи с уходом в отставку 68-летнего Анвара Абдрафикова, возглавлявшего районную администрацию на протяжении трёх минувших лет. Сегодня же стало известно, что экс-глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов отправился работать на Донбасс. Чиновник получил известность после событий на шихане Куштау в 2019 году, когда Абдрахманов разгонял протестующих.
Если ранее власти региона заявляли о намерении развивать в Башкирии круизный туризм, то сейчас стало известно, что в Башкирии планируют запустить производство катеров. На реализацию проекта, по предварительным оценкам, потребуется порядка 38,4 миллиона рублей.
Сегодня же в ходе оперативного совещания в правительстве региона Радий Хабиров высказался о важности ревакцинации граждан от коронавирусной инфекции. Глава региона также рассказал о своих опасениях относительно возвращения в регион Дельта-штамма коронавируса. О ситуации с заболеваемостью коронавирусом высказался также и. о. министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин, отметивший рост заболеваемости в ряде европейских стран, а также в Южной Корее. Также об отмене в республике масочного режима рассказали в Роспотребнадзоре Башкирии.
Завтра в Уфе планируют провести праздничные акции, приуроченные к Дню народного здоровья. В связи с этим будет временно ограничено движение по одной из центральных улиц башкирской столицы. Тем временем в Ишимбае городские службы буквально разворотили улицы для замены бордюров. Для этих целей часть дорожного полотна пришлось буквально распотрошить.
Также синоптики рассказали о том, какая погода ожидает жителей республики в мае этого года. Синоптики предрекают настоящий сезон дождей и похолодание. Обрадовать жителей республики может новость о необычном космическом явлении — соединении Марса и Юпитера, за которым можно будет понаблюдать в конце месяца.