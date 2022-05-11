Новые назначения в правительстве и опасения из-за новой волны ковида: Главное за день

Сегодня мэр Уфы Ратмир Мавлиев представил нового главу администрации Калининского района. Им стал Михаил Замурагин, ранее проработавший в ПАО «ОДК-УМПО» более 30 лет. Сегодня же стало известно о назначении на должность исполняющего обязанности главы района Лилии Шайхутдиновой. Женщина займёт должность в связи с уходом в отставку 68-летнего Анвара Абдрафикова, возглавлявшего районную администрацию на протяжении трёх минувших лет. Сегодня же стало известно, что экс-глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов отправился работать на Донбасс. Чиновник получил известность после событий на шихане Куштау в 2019 году, когда Абдрахманов разгонял протестующих.