Мэр Уфы представил нового главу района

Знакомьтесь, Михаил Анатольевич Замурагин. С 7 мая Глава Администрации Калининского района.
Рассказал Ратмир Мавлиев также об опыте и компитенциях нового главы Калиниского района Замурагина. Судя по всему новый чиновник – крепкий хозяйственник, за плечами которого более 30 лет работы на большом предприятии. Как сообщил Ратмир Мавлиев с 1991 года работал на разных должностях в ПАО «ОДК-УМПО», соответственно имеет хороший управленческий и административно-хозяйственный опыт.
Мавлиев пожелал новому главе района Замурагину результативности и достижения намеченных целей, а также активного диалога и эффективного взаимодействия с жителями района.