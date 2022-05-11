«Помните какая смертность там была?»: Хабиров заговорил о ревакцинации от COVID-19

- Прослеживается динамика, что в большом количестве зарубежных стран идет рост коронавирусной инфекции. Поэтому главная задача, которую определяет федеральный оперативный штаб — это ревакцинация. У нас осталось 0,02%, чтобы завершить первый этап вакцинации. Максим Васильевич и Азат Салаватович, сядьте вместе и сделайте дорожную карту, будем потом с каждого главы, точно также как мы вводили работу по вакцинированию, спрашивать, как эта работа ведется, Радий Хабиров.