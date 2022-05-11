«Помните какая смертность там была?»: Хабиров заговорил о ревакцинации от COVID-19

«Помните какая смертность там была?»: Хабиров заговорил о ревакцинации от COVID-19
«Помните какая смертность там была?»: Хабиров заговорил о ревакцинации от COVID-19
Вчера, 10:43ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Глава Башкирии поручил и. о. министра здравоохранения заняться вопросом по ревакцинации от COVID-19.

Сегодня, 11 мая, на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров поручил и. о. министра здравоохранения Башкирии Азату Рахматуллину заняться вопросом ревакцинации от COVID-19. В частности, глава региона подчеркнул, что за рубежом идет растет заболеваемость инфекцией.

- Прослеживается динамика, что в большом количестве зарубежных стран идет рост коронавирусной инфекции. Поэтому главная задача, которую определяет федеральный оперативный штаб — это ревакцинация. У нас осталось 0,02%, чтобы завершить первый этап вакцинации. Максим Васильевич и Азат Салаватович, сядьте вместе и сделайте дорожную карту, будем потом с каждого главы, точно также как мы вводили работу по вакцинированию, спрашивать, как эта работа ведется, Радий Хабиров.

Кроме того, Радий Хабиров выразил опасения, что в регион может вернуться штамм «Дельта».

- Если это будет возвращение Дельты — это одно из самых тяжелых заболеваний. Помните как смертность там была? - Радий Хабиров.

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